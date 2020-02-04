Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву – Кремль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководство Польши еще не получало приглашения в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока этот вопрос не вставал на повестку дня. "Приглашение не передавалось пока", – цитирует представителя Кремля RT.

В прошлом году Польша не пригласила Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. В Кремле негативно оценили это.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее заявил, что республика одержала победу в историческом споре с Россией. По его словам, ранее Москва пыталась навязать свое видение истории, но так и не смогла воплотить это в реальность.

Также в польском МИД заявляли о безоговорочном праве на военные репарации от России.

До этого в Польше несколько раз утверждали, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волубева, подобные заявления говорят о том, что Варшава до сих пор погружена в исторические обиды.

