Польша заявила о победе в историческом споре с Россией

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В Польше заявили, что республика одержала победу в историческом споре с Россией. Об этом информирует "Газета.ру".
По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, Москва пыталась навязать свое видение истории, однако воплотить это в жизнь не удалось.
Чапутович отметил, что с этого момента обе страны должны стремиться к успокоению эмоционального фона, чтобы нормализовать российско-польские отношения, поскольку государства являются соседями.
Ранее в польском МИДе заявляли о безоговорочном праве на военные репарации от России. Заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский отмечал, что эта тема не имеет срока давности, поэтому ее следует поднимать постоянно.
До этого в Польше несколько раз утверждали, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волубева, подобные заявления свидетельствуют о том, что Варшава не может избавиться от исторических обид.