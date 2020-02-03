Польша заявила о победе в историческом споре с Россией

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

В Польше заявили, что республика одержала победу в историческом споре с Россией. Об этом информирует "Газета.ру".

По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, Москва пыталась навязать свое видение истории, однако воплотить это в жизнь не удалось.

Чапутович отметил, что с этого момента обе страны должны стремиться к успокоению эмоционального фона, чтобы нормализовать российско-польские отношения, поскольку государства являются соседями.

Ранее в польском МИДе заявляли о безоговорочном праве на военные репарации от России. Заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский отмечал, что эта тема не имеет срока давности, поэтому ее следует поднимать постоянно.

До этого в Польше несколько раз утверждали, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волубева, подобные заявления свидетельствуют о том, что Варшава не может избавиться от исторических обид.