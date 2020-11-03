Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023-й Годом моря

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря. Об этом сообщает ТАСС.

"Надо посмотреть на календарь различных мероприятий. Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая", – ответил Путин министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

Глава Минтранса рассказал, что совет Международной морской организации (ИМО) принял решение о проведении в 2023 году Всемирного дня моря. В связи с этим Дитрих попросил у президента разрешения на проведение данного мероприятия.

Дитрих также отметил, что ко Всемирному дню моря планируется приурочить кругосветный поход парусника "Мир". Он, по его словам, может стартовать в Санкт-Петербурге в июле 2022 года и завершиться на том же месте в 2023 году 9 мая.

Ранее президент сообщил, что работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, у которых нет аналогов в мире, сейчас продолжается в Российской Федерации. По его словам, у РФ есть уникальный ледовый флот и страна лидирует в освоении и изучении арктических территорий.

