Путин сообщил о работе над новыми сериями ледоколов в РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, у которых нет аналогов в мире, сейчас продолжается в Российской Федерации. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага страны на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", находящемся в Петербурге. Как отметил Путин, у РФ есть уникальный ледовый флот и страна лидирует в освоении и изучении арктических территорий.
Кроме того, российский президент добавил, что первенство в этой отрасли необходимо постоянно подтверждать.
"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире", – обратил внимание Владимир Путин.
Он отметил, что российские кораблестроители уже готовы к внедрению смелых технических решений.
К строительству ледокола проекта 22600 "Виктор Черномырдин" приступили в 2012 году.
Ранее Михаил Мишустин принял участие в церемонии приемки ледокола "Арктика". Церемония приемки и поднятия российского флага состоялась в порту Мурманска.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: