Путин сообщил о работе над новыми сериями ледоколов в РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, у которых нет аналогов в мире, сейчас продолжается в Российской Федерации. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага страны на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", находящемся в Петербурге. Как отметил Путин, у РФ есть уникальный ледовый флот и страна лидирует в освоении и изучении арктических территорий.

Кроме того, российский президент добавил, что первенство в этой отрасли необходимо постоянно подтверждать.

"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире", – обратил внимание Владимир Путин.

Он отметил, что российские кораблестроители уже готовы к внедрению смелых технических решений.

К строительству ледокола проекта 22600 "Виктор Черномырдин" приступили в 2012 году.

Ранее Михаил Мишустин принял участие в церемонии приемки ледокола "Арктика". Церемония приемки и поднятия российского флага состоялась в порту Мурманска.