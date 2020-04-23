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Технологии

12:24

"Росатом" построит самый мощный атомный ледокол

технологии

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Госкорпорация "Росатом" подписала контракт с дальневосточной верфью "Звезда" на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мощность атомохода составит 120 мегаватт. Он будет обеспечивать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Всего планируется построить три "Лидера".

Стоимость головного ледокола – около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.

В декабре на ходовые испытания вышел атомный ледокол "Арктика" – самый большой и мощный ледокол в мире. Судно может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра.

Позже в ходе испытаний из-за скачка напряжения вышел из строя гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу. Специалисты установили, что он не подлежит восстановлению. Для замены поврежденного двигателя придется резать корпус.

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