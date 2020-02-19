Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению

19 февраля, 11:43
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, не подлежит восстановлению, сообщает газета "Коммерсант".
Представители Ленинградского электромашиностроительного завода пояснили, что в носовой обмотке двигателя повреждены четыре фазы из шести, а виноват в поломке скачок напряжения. Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии в то же время отмечают, что установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.
Специалисты утверждают, что для замены поврежденного двигателя нужно разрезать корпус, а это существенно повлияет на сроки сдачи судна. При этом подчеркивается, что окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались.
В свою очередь, глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что рисков переноса срока сдачи ледокола, который намечен на май 2020 года, нет.
"Арктика" является самым большим и мощным ледоколом в мире. Судно может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра. Срок службы судна составит 40 лет. Первый вывод реактора на минимальный уровень мощности состоялся в начале октября.
В декабре атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания. Экипаж проверяет работу балластной системы, навигационное оборудование, систему жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отрабатывает спуск шлюпки. Заключительный этап ходовых испытаний будет проведен весной 2020 года.
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