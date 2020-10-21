Мишустин принял участие в церемонии приемки ледокола "Арктика"

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 официально вошел в состав российского атомного флота. Торжественная церемония приемки и поднятия российского флага состоялась в порту Мурманска, сообщает ТАСС.

Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и Балтийского завода Алексей Кадилов. В мероприятии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетивший Мурманскую область с рабочим визитом.

Атомный ледокол "Арктика" был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. На прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга после успешно проведенных ледовых испытаний.

В серию войдут еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Их планируется ввести в эксплуатацию в 2021, 2022, 2024 и 2026 годах. Параллельно идет строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.

Ранее пользователи интернета из Японии восхитились российским атомным ледоколом "Арктика". Многих удивил масштаб судна.