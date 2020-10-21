Мишустин принял участие в церемонии приемки ледокола "Арктика"

12:57
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 официально вошел в состав российского атомного флота. Торжественная церемония приемки и поднятия российского флага состоялась в порту Мурманска, сообщает ТАСС.
Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и Балтийского завода Алексей Кадилов. В мероприятии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетивший Мурманскую область с рабочим визитом.
Атомный ледокол "Арктика" был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. На прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга после успешно проведенных ледовых испытаний.
В серию войдут еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Их планируется ввести в эксплуатацию в 2021, 2022, 2024 и 2026 годах. Параллельно идет строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.
Ранее пользователи интернета из Японии восхитились российским атомным ледоколом "Арктика". Многих удивил масштаб судна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: