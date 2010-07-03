В Кремле не стали комментировать убийство экс-спецназовца в Подмосковье

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать убийство ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в Подмосковье.

"Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это не в Администрацию Президента вопрос", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

В ночь с 1 на 2 июня на улице Новотушинской в подмосковном Путилкове у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте.

По словам друга убитого Ивана Богданова, тот ввязался в драку, увидев как 15 человек избивают прохожего. 35-летний Белянкин достал пистолет и выстрелил в воздух. Однако это не остановило толпу, и те нанесли ему колотые раны в область сердца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие установило участников драки, однако пока задержанных нет.

Белянкин рассказал, что Богданов служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.