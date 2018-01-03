Пушков высказался насчет заявления Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Ирану.

"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии – теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране", – написал Пушков в микроблоге в Twitter. Иными словами, речь идет о смене режима, добавил сенатор.

Ранее Хейли заявила, что США собираются созвать СБ ООН из-за протестов в Иране. В МИД РФ подчеркнули, что считают ситуацию в Иране внутренним делом страны. В него недопустимо вмешательство, дестабилизирующее обстановку.

Протесты в нескольких иранских городах начались в конце декабря. По мнению президента страны Хасана Роухани, беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.

СМИ сообщили о 12 жертвах беспорядков. По сведениям иранских властей, за участие в протестах арестованы более 450 человек.