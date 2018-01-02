В Иране задержаны свыше 150 зачинщиков беспорядков

Власти Ирана задержали более 150 зачинщиков беспорядков на демонстрациях в провинции Хамадан. Об этом заявил мэр провинции Хамадан Али Таали.

"За последние дни были задержаны и переданы судебным органам свыше 150 бунтовщиков. Возраст задержанных – от 17 до 25 лет, есть среди них и люди из других провинций", – сообщил он, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

С 28 декабря в ряде городов Ирана проходят массовые протесты. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг российских дипломатических представительств в Иране, где продолжаются протестные акции, остается спокойной. При этом, отмечалось, что меры безопасности у российского посольства в Тегеране были усилены.