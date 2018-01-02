Меры безопасности у российского посольства в Тегеране усилили из-за беспорядков

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Ситуация вокруг российских дипломатических представительств в Иране, где продолжаются протестные акции, остается спокойной.

Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, vеры безопасности у российского посольства в Тегеране были усилены.

С 28 декабря в Тегеране, Мешхеде, Реште и Исфахане проходят массовые протесты. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.