МИД РФ прокомментировал протесты в Иране

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МИД РФ считает ситуацию в Иране внутренним делом страны, в которое недопустимо вмешательство, дестабилизирующее обстановку.

В ведомстве надеются, что события там не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития, сообщает РИА Новости.

С 28 декабря в Тегеране, Мешхеде, Реште и Исфахане проходят массовые протесты. Их жертвами стали четыре человека, СМИ заявили о 12 погибших.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии. Ранее Белый дом официально поддержал протестующих, а президент США Дональд Трамп отметил, что пришло время для перемен.