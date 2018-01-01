Количество жертв протестов в Иране выросло до четырех человек

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Число жертв протестов в Иране выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о гибели двоих людей во время манифестации в Доруде.

Еще двое стали жертвами в городе Изе. "Народ города Изе, подобно другим городам, выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", – цитирует члена парламента от региона Хедаятоллу Хадеми агентство ILNA.

Он также отметил, что не располагает информацией о том, кто начал стрельбу во время акции – митингующие или полиция.

Акции социального протеста проходят в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште – с 28 декабря. Были задержаны уже более 50 человек.

Кроме того, власти Ирана заблокировали сервисы Instagram и Telegram. Как рассказал создатель последнего Павел Дуров, мессерджер недоступен, поскольку администрация отказалась закрывать каналы общения протестующих.