Власти Ирана заблокировали сервисы Telegram и Instagram

31 декабря, 18:09
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Власти Ирана заблокировали доступ к Telegram, сообщил создатель сервиса Павел Дуров. Он пояснил, что причиной стал отказ администрации мессенджера закрыть каналы организаторов акций протеста.
"Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", – написал Дуров в Twitter.
Кроме того, по информации агентства Associated press, заблокирован также сервис Instagram. В компании Facebook, владеющей соцсетью, пока никак не прокомментировали эти данные.
Акция протеста прошла в Мешхеде. В ней приняли участие 200 человек, несогласных с экономической ситуацей в стране. Они скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге.
Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека.
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