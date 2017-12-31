Власти Ирана заблокировали сервисы Telegram и Instagram

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Власти Ирана заблокировали доступ к Telegram, сообщил создатель сервиса Павел Дуров. Он пояснил, что причиной стал отказ администрации мессенджера закрыть каналы организаторов акций протеста.

"Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", – написал Дуров в Twitter.

Кроме того, по информации агентства Associated press, заблокирован также сервис Instagram. В компании Facebook, владеющей соцсетью, пока никак не прокомментировали эти данные.

Акция протеста прошла в Мешхеде. В ней приняли участие 200 человек, несогласных с экономической ситуацей в стране. Они скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека.