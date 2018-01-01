СМИ сообщили о 12 погибших во время протестов в Иране

1 января, 14:39
Фото: AP
Беспорядки на акциях протеста в Иране унесли жизни 12 человек. Из них 10 погибли в столкновении с сотрудниками сил безопасности.
Как сообщает в понедельник иранское государственное телевидение, правоохранители отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. Сообщается, что протестующие были вооружены.
Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.
Ранее сообщалось о четырех погибших во время акций: двоих – в Доруде и еще двоих – в Изе.
Акции социального протеста проходят в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште – с 28 декабря. Были задержаны уже более 50 человек.
Кроме того, власти Ирана заблокировали сервисы Instagram и Telegram. Как рассказал создатель последнего Павел Дуров, мессерджер недоступен из-за отказа от закрытия каналов общения протестующих.
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