СМИ сообщили о 12 погибших во время протестов в Иране

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Беспорядки на акциях протеста в Иране унесли жизни 12 человек. Из них 10 погибли в столкновении с сотрудниками сил безопасности.

Как сообщает в понедельник иранское государственное телевидение, правоохранители отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. Сообщается, что протестующие были вооружены.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Ранее сообщалось о четырех погибших во время акций: двоих – в Доруде и еще двоих – в Изе.

Акции социального протеста проходят в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште – с 28 декабря. Были задержаны уже более 50 человек.

Кроме того, власти Ирана заблокировали сервисы Instagram и Telegram. Как рассказал создатель последнего Павел Дуров, мессерджер недоступен из-за отказа от закрытия каналов общения протестующих.