Путин подписал закон об отмене информирования СЕ о военном положении

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Владимир Путин отменил меру информирования генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений, подписав соответствующий указ. Документ опубликован на портале правовой информации.

До этого норма закреплялась в законах о военном и чрезвычайном положениях. В них также содержалось предписание об информировании об указанных положениях генсека ООН. Вторая норма осталась в силе.

Причиной для отмены информирования генсека СЕ стало прекращение членства России в нем.

Инициатором отмены информирования стал Путин. Ранее он внес соответствующий законопроект в Госдуму. Позже его одобрили нижняя и верхняя палаты российского парламента.

