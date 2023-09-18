Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Россия решила выйти из состава Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в этом виноваты западные участники формата, так как из-за них деятельность совета практически была "парализована".

"Финляндское председательство не подтвердило готовность передать РФ руководство в СБЕР в октябре этого года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий", – отметили в сообщении.

В связи с этим Россия приняла решение выйти из состава совета. Также в МИД РФ отметили, что эта информация была направлена представителям ведомства стран, участвующих в объединении, а также главе евродипломатии Жозепу Боррелю и в международный Баренцев секретариат в городе Киркенес.

"Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах", – добавили в МИД РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что Россия будет и дальше выполнять свои задачи на Севере. Поэтому российская сторона будет открыта для коммуникации с теми, кто готов к "равноправному диалогу и взаимовыгодной работе".

В МИД РФ напомнили, что в течение 30 лет совет был "полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия", который помогал сохранять мир и стабильность на Севере, а также способствовал его устойчивому социально-экономическому развитию и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Ранее в МИД РФ, комментируя введенный запрет на ввоз в ЕС российских товаров, заявили, что главы стран, входящих в Евросоюз, хотят возвести в Европе "железный занавес", который ограничит возможности общения между людьми.

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