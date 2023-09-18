В Арктике начались масштабные учения ВМФ России по защите Севморпути

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На северо-востоке России начались учения по защите Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Подготовка военного состава проводится в акватории Берингова и Чукотского морей, а также не полуострове Чукотка. По информации ведомства, в учениях задействованы около 10 тысяч солдат и 50 единиц боевой техники.

Также в Минобороны РФ отметили, что эта подготовка носит оборонительный характер: сперва военные отработали поражение нескольких кораблей в северо-восточной части Берингова моря, а после экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг", атомного подводного ракетного крейсера "Томск" и берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесли удары по "сложной мишенной позиции".

На учениях отрабатывают еще и противовоздушную, противолодочную, противодесантную оборону, а также марш на технике по арктическим путям.

Ранее первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в конце сентября в Белоруссии пройдут учения в масштабах Вооруженных сил.

По словам Муравейко, в грядущих учениях примут участие все элементы военной организации государства, а также территориальная оборона. Он отметил, что на последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение.