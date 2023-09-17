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В конце сентября в Белоруссии пройдут учения в масштабах Вооруженных сил. Об этом сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко. Его слова приводит ТАСС.

По словам Муравейко, в грядущих учениях примут участие все элементы военной организации государства, а также территориальная оборона. Он отметил, что на последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение. Учения запланированы на конец месяца – с 20 по 26 сентября.

Первый замгоссекретаря белорусского Совбеза напомнил, что республика регулярно принимает участие в учениях по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которых учитываются последние тренды и тенденции развития военной науки.

"Особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция Вооруженными силами России. Россияне активно делятся опытом, показывают последние достижения своих научных разработок, современные приемы и способы ведения действий", – подчеркнул Муравейко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона не планирует как-либо вмешиваться в жизнь соседних государств. По словам президента республики, белорусский народ не может выступать в качестве агрессора, одна если появится агрессия, которая будет направлена на Белоруссию, граждане, живущие в ней, не будут "рисовать каких-либо линий".