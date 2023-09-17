17 сентября, 18:12Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних государств
Фото: kremlin.ru
Белорусская сторона не планирует как-либо вмешиваться в жизнь соседних государств, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Мы не рисуем планы вмешательства в вашу (других стран. – Прим. ред.) жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан", – сказал он.
По словам президента республики, белорусский народ не может выступать в качестве агрессора, одна если появится агрессия, которая будет направлена на Белоруссию, граждане, живущие в ней, не будут "рисовать каких-либо линий".
"Она есть, эта линия – государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!", – призвал белорусский лидер.
Лукашенко также напомнил о том, что происходило с республикой во время Великой Отечественной войны. Например, как обстреливали деревни, как издевались над белорусским народом, русскими и украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской.
"Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", – отметил он.
Для того, чтобы вновь выстроить отношения между Белоруссией и Польшей, народ республики сам перешагнул через пережитую боль, подчеркнул Лукашенко.
"Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша", – добавил он.
Также в рамках своего выступления белорусский лидер заявил, что в современных условиях никакой войны на территории страны не будет, так как это невозможно.
"Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью", – подчеркнул Лукашенко.
Президент пообещал, что граждане будут защищать свою страну и земли, которые принадлежат их детям. Он добавил, что на данный момент не видит никаких ситуаций, которые могли бы привести к возникновению военных действий.
"Обращаясь сегодня к белорусам, как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", – резюмировал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии выступил против разрыва отношений с Западом. Он напомнил, что Евросоюз является соседом республики, отношения с которым терять нельзя. Лукашенко выразил готовность к нормализации отношений, но с учетом белорусских интересов.
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