Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних государств

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Белорусская сторона не планирует как-либо вмешиваться в жизнь соседних государств, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Мы не рисуем планы вмешательства в вашу (других стран. – Прим. ред.) жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан", – сказал он.

По словам президента республики, белорусский народ не может выступать в качестве агрессора, одна если появится агрессия, которая будет направлена на Белоруссию, граждане, живущие в ней, не будут "рисовать каких-либо линий".

"Она есть, эта линия – государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!", – призвал белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил о том, что происходило с республикой во время Великой Отечественной войны. Например, как обстреливали деревни, как издевались над белорусским народом, русскими и украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской.

"Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", – отметил он.

Для того, чтобы вновь выстроить отношения между Белоруссией и Польшей, народ республики сам перешагнул через пережитую боль, подчеркнул Лукашенко.

"Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша", – добавил он.

Также в рамках своего выступления белорусский лидер заявил, что в современных условиях никакой войны на территории страны не будет, так как это невозможно.

"Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью", – подчеркнул Лукашенко.

Президент пообещал, что граждане будут защищать свою страну и земли, которые принадлежат их детям. Он добавил, что на данный момент не видит никаких ситуаций, которые могли бы привести к возникновению военных действий.

"Обращаясь сегодня к белорусам, как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", – резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выступил против разрыва отношений с Западом. Он напомнил, что Евросоюз является соседом республики, отношения с которым терять нельзя. Лукашенко выразил готовность к нормализации отношений, но с учетом белорусских интересов.

