Выступление Владимира Путина на "Валдае" продлилось почти 4 часа

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии заседания клуба "Валдай" продлилось 3 часа 52 минуты.

Встреча с ведущими экспертами международниками традиционно прошла в Красной поляне. Темой 22-го ежегодного заседания стало "Полицентричный мир: инструкция по применению".

В рамках заседания Путин рассказал о сложившихся высоких ставках в нынешней ситуации во всем мире. Глава государства обратил внимание на вопросы полицентричности в мире, указав, что в настоящее время все быстро меняется.

Президент отметил страны на мировой арене, стремящиеся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы. И заявил, что нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром.

По словам Путина, в настоящее время в мире нет чувства безопасности. Однако отметил, что история международных отношений – это борьба государств за свои интересы. Он призвал страны учитывать мнения друг друга при решении проблем, понимая, что конфликты неизбежны.

Отдельно глава государства остановился на боеспособности российской армии. Оценил ситуацию на фронте. Кроме того, Путин прокомментировал войну НАТО с Россией.

Во время выступления Путин вновь выразил надежду на то, что Киев найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров, а также затронул многие другие важные темы.



