Владимир Путин назвал историю международных отношений борьбой государств

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

История международных отношений – это борьба государств за свои интересы, заявил Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин призвал странам учитывать мнения друг друга при решении проблем.

"Принципиально новая мировая атмосфера, тон, который все больше задают страны мирового большинства, позволяют надеяться, что всем игрокам так или иначе придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем", – сказал Путин.

По словам главы РФ, в мире всегда были и будут существовать конфликты. Главный вопрос – как их решать. Мир, несмотря на обострение конфликтов и фрагментацию мировой экономики, остается целостным и взаимосвязанным, считает президент.

"По существу никто не может добиться своих целей в одиночку, в изоляции от остальных. Мир, несмотря на обострение конфликтов, на кризис прежней модели глобализации, фрагментацию мировой экономики, остается целостным, взаимосвязанным и взаимозависимым", – подчеркнул российский лидер.

Он также уточнил, что интересы разных стран никогда полностью не совпадают.

Кроме того, в рамках своего выступления на "Валдае" Путин заявил, что нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром. Президент РФ считает, что подобные попытки были, но они все закончились неудачей.