Песков рассказал о контрмерах в случае конфискации активов РФ

Фото: kremlin.ru

Россия будет принимать контрмеры балансирующего характера в случае конфискации активов на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это международное воровство, оно не может быть безнаказанным и без преследования юридического", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обращал внимание на то, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, это может обернуться началом "полного хаоса".

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупреждал, что подобная конфискация может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. Он добавил, что странам ЕС необходимо разделить риски, связанные с конфискацией активов РФ на территории Бельгии.

В ответ на подобные рассуждения в российском МИД подчеркнули, что страна даст очень жесткий ответ в случае покушения Евросоюза на активы. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для этого, указали в министерстве.