02 сентября, 14:15Политика
Путин пообещал разобраться с "забравшимися в Курскую область бандитами"
Фото: ТАСС/POOL/Софья Сандурская
Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться с забравшимися в Курскую область бандитами", назвав действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) провокацией.
"Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", – сказал президент в ходе открытого урока "Разговоры о важном" в одной из школ Кызыла.
По словам российского лидера, операция Киева в Курской области завершится провалом, после чего Украина заявит о желании перейти к дипломатическому процессу. При этом российская сторона никогда не отказывалась от участия в переговорах и поиска разрешения конфликта мирными средствами, подчеркнул Путин.
Ранее президент РФ назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось, добавил он, подчеркнув, что российские силы берут под свой контроль "квадратные километры" территорий.
Боевые столкновения с ВСУ идут в российском регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и другую технику.
Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" в Туве