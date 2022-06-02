В Кремле не следят за судьбой Чубайса – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кремль не следит за событиями вокруг экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться", – сказал Песков в ответ на вопрос, интересуется ли Кремль судьбой Чубайса.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чубайса проверяют на причастность к коррупционным преступлениям. В поле зрения правоохранителей также попали его коллеги по "Роснано".

Позже адвокат Чубайса Александр Аснис отказался говорить об этой ситуации, подчеркнув, что слухи не комментирует.

В конце марта стало известно, что Чубайс покинул свой пост. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о его отъезде из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.

