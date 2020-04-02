Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

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Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огареве, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня", – заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент глава государства работает над текстом обращения к гражданам.

25 марта Путин впервые выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Выступление главы государства продлилось 18 минут.

Во время своего выступления президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о дополнительных выплатах на детей и участникам ВОВ, а также рассказал о глобальности распространения коронавируса.

В частности, Путин объявил текущую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, президент поблагодарил работников медицинских учреждений, которые работают над преодолением ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией превышает 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

