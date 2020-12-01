Спецпредставитель президента призвал наказать виновных за хулиганский полет "Победы"

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Руководство авиакомпании "Победа" должно сделать кадровые выводы после хулиганского полета лайнера. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией "Победа", еще никогда не сталкивался и, надеюсь, больше не столкнусь", – цитирует ТАСС Иванова.

По его словам, отход от маршрута следования с присутствием на борту пассажиров является грубым нарушением норм авиационной безопасности. Иванов напомнил, что в тот момент на борту самолета находились более 100 пассажиров.

"Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании "Победа". Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании и, на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы", – отметил Иванов.

Пилот рейса Москва – Екатеринбург с пассажирами на борту отступил от маршрута 11 ноября. Он совершил полет по похожей на мужской орган траектории. Позднее появились сообщения, что таким образом пилот поддержал футболиста Артема Дзюбу после инцидента с интимным видео.

Скандал вокруг Дзюбы разгорелся 8 ноября. Неизвестные опубликовали видео интимного содержания с его участием. Из-за этого спортсмену пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram.

