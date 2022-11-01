Песков призвал ориентироваться на позицию СФ по поводу разблокировки Instagram и Facebook

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию Совфеда по поводу разблокировки Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации).

Представитель Кремля отметил, что "Совета блогеров" при СФ на самом деле не существует.

"Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет. Это скорее обезличенное обращение, которое не рассматривается", – цитирует Пескова ТАСС.

В свою очередь, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что о разблокировке данных соцсетей не может идти речи.

Ранее совет блогеров при Совфеде направил Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram и Facebook. Блогеры отмечали, что отечественные соцсети не смогли заменить запрещенные.

Суд запретил деятельность компании Meta на территории РФ 21 марта.



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