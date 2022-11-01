В ГД заявили, что о разблокировке Instagram и Facebook не может идти речи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

О разблокировке Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) не может идти речи. Об этом "Ленте.ру" сообщил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Он пояснил, что Instagram и Facebook существуют не для удовольствия блогеров. На сегодняшний день, указал депутат, данные соцсети созданы и работают против государства и являются информационным оружием.

"Как бы мы все отнеслись к тому, если бы сейчас какие-то блогеры или еще кто-то обратился бы к президенту России с просьбой завезти на территорию России пушки, которые будут стрелять и убивать русских людей?" – отметил парламентарий.

Матвейчев напомнил, что, начиная с 2014 года, его аккаунт в Facebook блокировали перед каждыми выборами, поправками и референдумом. При этом он подчеркнул, что такие действия осуществлялись без всякой причины.

"Почему меня блокировали на месяц, на два-три без всякого повода? И не только меня, десятки, сотни таких же как я. Зато при этом раскручивали всех оппозиционеров", – заключил депутат.

Ранее совет блогеров при Совфеде направил российскому президенту и зампреду Совбеза письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram и Facebook.

Блогеры отмечали, что отечественные соцсети не смогли заменить запрещенные. Кроме того, они подчеркивали, что ограничение доступа к ним несет негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны.

Суд запретил деятельность компании Meta на территории РФ 21 марта. Поводом к этому послужило ее решение разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.



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