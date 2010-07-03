Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России

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Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019.

"По данным тех же зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 миллионов человек", – цитируют главу государства РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что с подобной проблемой сталкиваются и другие участники мирового рынка труда. Подобный дефицит характерен, в том числе, для развитых экономик Западной Европы.

Потенциальная нехватка кадров может привести к потерям в российской экономике. Выражена она будет в недополученной прибыли. Президент России видит в этой экономической специфике "серьезный вызов".

Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Исследование показало, что кредитные обязательства есть почти у 40 миллионов человек, то есть более чем у половины работающего населения страны.