Взявшись за дело, руководители не должны плакаться – Путин

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Владимир Путин выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку, по его мнению, с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально. Своей позицией президент поделился на встрече с представителями общественности.

Российский лидер призвал руководителей следовать совету народной мудрости – "взялся за гуж, не говори, что не дюж", передает ТАСС.

"В любой сфере так можно сказать: бывший руководитель был такой не хороший, а я теперь хороший, все, что было сделано до сих пор, меня не касается и мне спишите все долги – и моральные, и политические, и финансовые. Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что нужно внимательно анализировать, из чего возникли финансовые обязательства.

Ранее Путин заявил, что наказание для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, могут ужесточить. По его словам, он не будет возражать, если нужно усиливать это наказание.

Также президент заявил, что считает недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту "Здравоохранение".