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Москва 24

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Экономика

19:39

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Порядок назначения и выплаты пенсии может быть упрощен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве пояснили, что, в случае, если в распоряжении Пенсионного фонда уже есть те или иные сведения, их не потребуется дублировать новыми справками и документами. Проект нового приказа вынесен на обсуждение на федеральном портале нормативных правовых актов.

К сведениям, которые предлагают не дублировать, относятся те, что вынесены в документах из жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления для подтверждения факта установления пенсии. Такие документы ранее требовались, чтобы оформить выплаты при условии воспитания ребенка до 8 лет или при назначении пенсии по старости многодетной матери.

Теперь основанием для выплат будут считать сведения индивидуального персонифицированного учета, паспорта, свидетельства о браке или смерти и ряда других бумаг. Кроме того, упростят систему за счет сведений, которые уже содержатся в федеральных государственных информационных системах.

В октябре россиян спросили, какой размер пенсии они считают адекватным для достойной жизни. Результаты исследования показали, что средний размер пенсионного дохода должен составлять примерно 40 тысяч рублей.

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