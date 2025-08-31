Прощание с композитором Щедриным пройдет в кругу его близких

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Прощание с российским композитором Родионом Щедриным посетят только близкие ему люди. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

"Церемония прощания пройдет в узком кругу близких Родиона Константиновича незадолго до кремации", – отметил он.

Пелешев также уточнил, что дата и место церемонии еще не определены. По его словам, дополнительная информация может стать известна на следующей неделе.

Щедрин умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа. Ему было 92 года.

Все желающие могут почтить память композитора в Большом и Мариинском театрах до 31 августа. Цветы можно будет возложить в фойе учреждений.

Прах артиста и его супруги балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией. Соответствующее условие было прописано в завещании.