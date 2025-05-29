Семья Заворотнюк призвала помолиться за актрису в годовщину смерти

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов

Семья Анастасии Заворотнюк призвала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) помолиться за актрису в годовщину кончины.

"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след", – говорится в публикации.

В комментариях к посту пользователи заверили, что память о Заворотнюк навсегда останется в их сердцах. Они вспомнили ее как красивую, мудрую и жизнерадостную женщину.

В годовщину смерти родные и близкие актрисы приехали на Троекуровское кладбище в Москве. Фотографии и видеозаписи опубликовали телеграм-каналы и российские СМИ.

Память звезды сериала "Моя прекрасная няня" почтили вдовец, фигурист Петр Чернышев, мать актрисы Валентина Заворотнюк и дети знаменитости от второго брака – Анна и Майкл, а также Мила Чернышева, рожденная в третьем браке. На панихиде были также замечены фигуристка Татьяна Навка и поклонники Заворотнюк.

Актриса умерла на 54-м году жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с раком. Церемония прощания прошла в Покровском монастыре 1 июня. Похоронили Заворотнюк на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

Наследственное дело открыли 26 марта 2025 года. По словам нотариуса Марины Щирской, родственники актрисы могут претендовать на различные виды ее имущества, например недвижимость, банковские счета, ценные бумаги и другое.