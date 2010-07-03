Умер актер и режиссер Эрекле Бадурашвили

Режиссер и актер Эрекле Бадурашвили скончался в Тбилиси на 58 году жизни. Причина смерти не называется, сообщает Национальный центр кинематографии Грузии в Facebook.
Бадурашвили закончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели. Он снял такие картины, как "Автопортреты" (1987), "Праздник греха" (1990), "Тбилиси – мой дом" (1993).
Последними работами Бадурашвили стали фильмы "Еще одна грузинская история" (2003) и "Мост" (2019). В качестве актера участвовал в создании ленты "Поезд" (2001).
26 марта в Тбилиси в возрасте 87 лет умер грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили, известный по роли графа Калиостро в комедии Марка Захарова "Формула любви" (1984).
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