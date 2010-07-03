Умер актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили

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Грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили скончался в Тбилиси в возрасте 87 лет. В последние месяцы он тяжело болел, передает портал "Мир 24".

Нодар Александрович Мгалоблишвили начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Он известен театральными ролями: Актер ("На дне"), Яго ("Отелло"), Освальд ("Привидения").

В кино Нодар Мгалоблишвили снимался с 1958 года. Широкой публике он запомнился по роли графа Калиостро в фильме "Формула любви" режиссера Марка Захарова.

С 1976 года Мгалоблишвили был заслуженным артистом Грузии, с 1979 года – народным артистом.