Воспитанники Волчек продолжат ее дело – Путин

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Владимир Путин направил соболезнования сыну Галины Волчек Денису Евстигнееву. Президент выразил уверенность, что художественного руководителя театра "Современник" любили миллионы людей не только за работы в театре и кинематографе, но и творческую смелость.

"Кончина Галины Борисовны Волчек – огромная, невосполнимая потеря для всех нас, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников, которые, уверен, продолжат ее дело", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

С вечера 26 декабря поклонники несут цветы к московскому театру "Современник" в память о Галине Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра. В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек.

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

В пятницу стало известно, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет рядом с местом захоронения знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5.

Прощание с ней пройдет 29 декабря на основной сцене театра "Современник". Церемония продлится с 10:00 до 13:00.

24 декабря Галину Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".