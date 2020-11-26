На аргентинском стадионе зажгли "вечный свет" в память о Марадоне

16:16
Фото: instagram.com/bocajrsoficial
В Аргентине на стадионе футбольного клуба "Бока Хуниорс" зажгли "вечный свет" на персональном месте Диего Марадоны. Эта команда была одной из первых профессиональных в карьере футболиста.
"Навсегда с нами. Ваш дом чтит вас", – говорится в сообщении клуба на официальной странице в Twitter.
#DiegoEterno pic.twitter.com/RwuscqcOSK— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) November 26, 2020
Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции. Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. К нему приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не удалось.
Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста. В Москве горожане несут цветы к посольству страны.
За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.
После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором, с 2005 по 2006 год находился на посту вице-президента клуба "Бока Хуниорс", с 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ.
В Буэнос-Айресе тысячи людей собрались, чтобы попрощаться с Марадоной
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