Виртуальную книгу соболезнований для поклонников Марадоны открыли в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посольства Аргентинской Республики в России открыло виртуальную книгу соболезнований в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. В ней россияне могут оставить теплые слова о спортсмене, сообщается на сайте посольства.

"Сообщения для виртуальной книги можно направлять с 26 по 28 ноября на адрес электронной почты: condolenciasdamaradona@gmail.com", – отметили в посольстве.

Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста. В Москве горожане несут цветы к посольству страны.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором, с 2005 по 2006 год находился на посту вице-президента клуба "Бока Хуниорс", с 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ.