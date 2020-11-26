Очевидцы рассказали, как проходит прощание с Марадоной

Спортивный мир скорбит о Диего Марадоне. Один из лучших футболистов в истории игры ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. В его родной Аргентине в память о спортсмене объявлен трехдневный траур. Рассказываем, что сейчас происходит на родине футбольной легенды, а также как мир прощается с Марадоной.
"Мир прощается с вечным гением"
Планету облетели кадры, как при встрече кортежа, который доставил тело Марадоны в Аргентинский президентский дворец Каса Росада, болельщики падали перед ним на колени. Диего для аргентинцев – идол, кумир на все времена. Боль утраты теперь с ними навсегда.
Прощание с Марадоной началось 26 ноября, посетить его может до миллиона человек, сообщает издание La Nacion. Местные власти постарались проработать меры, чтобы провести траурную церемонию с учетом пандемии коронавируса. Не исключено, что прощание с легендой продлится несколько дней.
"В очереди уже начались ссоры. Она раскинулась в ряд примерно на четыре квартала. Люди возмущаются, требуют продлить часы церемонии, чтобы успеть проститься с Марадоной. Видимо, его семья не очень понимает, что значил для народа Аргентины этот человек. Я лично думаю, что на прощание нужно было выделять 48 часов", – рассказал Москве 24 журналист из Аргентины Гильермо Кайзер Гауна.
Еще один местный репортер Марио Пабло Галино поделился с Москвой 24, что в Буэнос-Айресе совершенно незнакомые люди поддерживают друг друга в момент утраты всеобщего кумира.
"С самого раннего утра люди, поддерживающие разные команды, из разных социальных слоев плачут вместе и обнимаются. Здесь очень много слез", – говорит он.
К президентскому дворцу люди начали стягиваться, как только стало известно о смерти прославленного игрока, говорит Марио.
"В центре города зазвучали футбольные песни, где упоминается Диего Марадона", – добавил журналист из Аргентины.
По всему миру прощаются с Диего Марадоной
О потере Марадоны уже высказался великий бразилец Пеле. Они оба часто фигурировали во всевозможных голосованиях и опросах на звание лучшего игрока всех времен.
Скорбит по Марадоне современный кумир футбольных болельщиков, полузащитник "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
"Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я сохраню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним. Мои соболезнования всей его семье и друзьям, покойся с миром", – заявил он.
Не остался в стороне и Криштиану Роналдо. В своем Instagram форвард "Ювентуса" и сборной Португалии написал, что Марадона оставил безграничное наследие для мирового футбола.
Экс-полузащитник сборной России по футболу, главный тренер "Зенита" Сергей Семак в разговоре с Москвой 24 назвал Марадону кумиром детства.
"Диего Марадона – это кумир моего детства, один из лучших футболистов за всю историю футбола. Это человек, который приковывал к себе внимание всегда – и когда играл, и когда не играл. Это была личность, это была звезда", – подчеркнул он.
Экс-футболист сборной СССР и московского "Спартака" Евгений Ловчев в эфире телеканала Москва 24 заявил, что Марадона своей игрой привлек к футболу огромное количество людей.
По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность. СМИ сообщают, что якобы в последние мгновения перед смертью Диего произнес: "Мне нехорошо". Это были его последние слова.
Сообщается, что к приезду скорых Марадона практически не мог дышать. Врачи провели реанимационные мероприятия, но ничего сделать не смогли.
Недавно великий футболист и тренер перенес операцию на мозге из-за субдуральной гематомы (скопление крови в пространстве между твердой мозговой оболочкой и следующими слоями тканей). Из больницы он был выписан 11 ноября.
"Футболист, который приносит счастье людям"
Марадона, как и многие легенды футбола, из небогатой семьи. Эта игра давно стала социальным лифтом. И Диего на нем поднялся на самый верхний этаж.
Он родился в пригороде Буэнос-Айреса, был пятым ребенком в семье из восьми. С мячом Диего не расставался с самого детства. Оторвать от футбольного снаряда его было нельзя до конца дней.
Он попал в детскую академию "Архентинос Хуниорс" в 10 лет, а в 16 уже дебютировал за основной состав. И с первых же мгновений во взрослом футболе Марадона играл так, что через год получил приглашение в национальную сборную Аргентины. Всем было ясно – это новая суперзвезда.
Затем в его карьере была легендарная "Бока Хуниорс". Клуб в 1981 году заплатил за трансфер Марадоны порядка 3,5 миллиона долларов – огромные по тем временам деньги. А тот отработал их сполна, наколотил 28 голов в 40 матчах. Такого обращения с мячом, понимания игры, гения в принятии решений на поле мир, пожалуй, еще не видел.
Прекрасно сложилась карьера Марадоны в Европе. В 1982 году он начал играть за "Барселону", а в 1984 году – за "Наполи". Мэр Неаполя уже сообщил, что стадион клуба будет переименован в его честь. Затем в карьере Марадоны случится легендарная "рука бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мексике против сборной Великобритании. Тогда же Диего в составе сборной Аргентины стал победителем турнира и завоевал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты.
Спортивный мир воспринял потерю Диего Марадоны как личную трагедию
Вне футбольного поля Марадону сопровождали неприятности. Перепалки с тренерами и журналистами, проблемы с алкоголем и наркотиками, регулярные нарушения режима. Однажды он получил 15-месячную дисквалификацию за употребление кокаина, но после вернулся в футбол и держал уровень.
Он заканчивал карьеру игрока в родной Аргентине, там же сделал первые шаги в качестве тренера. Первый серьезный вызов в новом амплуа Марадона получил в 2008 году, когда ему предложили возглавить национальную сборную своей страны. Он мечтал об этом всю жизнь и наконец получил свой шанс.
На чемпионате мира по футболу в 2010 году Аргентина дошла до четвертьфинала, уступив сборной Германии со счетом 0:4 – самое крупное поражение на чемпионатах мира за 36 лет. На этом его история со сборной закончилась, Диего отправили в отставку. Дальнейшая тренерская карьера, в которой были крайне неоднозначные результаты в ближневосточных и аргентинских клубах, дает понять, что Марадона – в первую очередь легендарный футболист, а не тренер.
Марадоны не стало, но своей игрой он запомнится навсегда всем, кто любит футбол. 25 ноября многие пережили утрату большого мастера, который изменил все. Москва 24 выражает соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.