Очевидцы рассказали, как проходит прощание с Марадоной

Спортивный мир скорбит о Диего Марадоне. Один из лучших футболистов в истории игры ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. В его родной Аргентине в память о спортсмене объявлен трехдневный траур. Рассказываем, что сейчас происходит на родине футбольной легенды, а также как мир прощается с Марадоной.



Фото: AP Photo/Victor Caivano

"Мир прощается с вечным гением"

Планету облетели кадры, как при встрече кортежа, который доставил тело Марадоны в Аргентинский президентский дворец Каса Росада, болельщики падали перед ним на колени. Диего для аргентинцев – идол, кумир на все времена. Боль утраты теперь с ними навсегда.

Прощание с Марадоной началось 26 ноября, посетить его может до миллиона человек, сообщает издание La Nacion. Местные власти постарались проработать меры, чтобы провести траурную церемонию с учетом пандемии коронавируса. Не исключено, что прощание с легендой продлится несколько дней.

"В очереди уже начались ссоры. Она раскинулась в ряд примерно на четыре квартала. Люди возмущаются, требуют продлить часы церемонии, чтобы успеть проститься с Марадоной. Видимо, его семья не очень понимает, что значил для народа Аргентины этот человек. Я лично думаю, что на прощание нужно было выделять 48 часов", – рассказал Москве 24 журналист из Аргентины Гильермо Кайзер Гауна.

Еще один местный репортер Марио Пабло Галино поделился с Москвой 24, что в Буэнос-Айресе совершенно незнакомые люди поддерживают друг друга в момент утраты всеобщего кумира.

"С самого раннего утра люди, поддерживающие разные команды, из разных социальных слоев плачут вместе и обнимаются. Здесь очень много слез", – говорит он.





Марио Пабло Галино журналист из Аргентины К самому Марадоне подходят без слов. Здороваются, оставляют цветы и идут дальше. Сам он лежит в закрытом гробу. Вокруг Марадоны его семья.

К президентскому дворцу люди начали стягиваться, как только стало известно о смерти прославленного игрока, говорит Марио.

"В центре города зазвучали футбольные песни, где упоминается Диего Марадона", – добавил журналист из Аргентины.



По всему миру прощаются с Диего Марадоной

О потере Марадоны уже высказался великий бразилец Пеле. Они оба часто фигурировали во всевозможных голосованиях и опросах на звание лучшего игрока всех времен.





Пеле экс-футболист сборной Бразилии Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе.

Скорбит по Марадоне современный кумир футбольных болельщиков, полузащитник "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

"Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я сохраню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним. Мои соболезнования всей его семье и друзьям, покойся с миром", – заявил он.

Не остался в стороне и Криштиану Роналдо. В своем Instagram форвард "Ювентуса" и сборной Португалии написал, что Марадона оставил безграничное наследие для мирового футбола.





Криштиану Роналду форвард сборной Португалии по футболу Сегодня я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением, одним из самых лучших, непревзойденным волшебником.

Экс-полузащитник сборной России по футболу, главный тренер "Зенита" Сергей Семак в разговоре с Москвой 24 назвал Марадону кумиром детства.

"Диего Марадона – это кумир моего детства, один из лучших футболистов за всю историю футбола. Это человек, который приковывал к себе внимание всегда – и когда играл, и когда не играл. Это была личность, это была звезда", – подчеркнул он.

Экс-футболист сборной СССР и московского "Спартака" Евгений Ловчев в эфире телеканала Москва 24 заявил, что Марадона своей игрой привлек к футболу огромное количество людей.





Евгений Ловчев экс-футболист сборной СССР В моем табеле о рангах бог футбола – это Пеле. Немного ниже идут облака, на которых обитают небожители, – это Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Йохан Кройф и, конечно, сегодняшние Лионель Месси и Криштиану Роналду. Среди этих небожителей и Марадона. Но он находится на облаке, расположенном немного выше всех остальных.

По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность. СМИ сообщают, что якобы в последние мгновения перед смертью Диего произнес: "Мне нехорошо". Это были его последние слова.

Сообщается, что к приезду скорых Марадона практически не мог дышать. Врачи провели реанимационные мероприятия, но ничего сделать не смогли.

Недавно великий футболист и тренер перенес операцию на мозге из-за субдуральной гематомы (скопление крови в пространстве между твердой мозговой оболочкой и следующими слоями тканей). Из больницы он был выписан 11 ноября.



Фото: AP Photo/Don Rypka

"Футболист, который приносит счастье людям"

Марадона, как и многие легенды футбола, из небогатой семьи. Эта игра давно стала социальным лифтом. И Диего на нем поднялся на самый верхний этаж.

Он родился в пригороде Буэнос-Айреса, был пятым ребенком в семье из восьми. С мячом Диего не расставался с самого детства. Оторвать от футбольного снаряда его было нельзя до конца дней.

Он попал в детскую академию "Архентинос Хуниорс" в 10 лет, а в 16 уже дебютировал за основной состав. И с первых же мгновений во взрослом футболе Марадона играл так, что через год получил приглашение в национальную сборную Аргентины. Всем было ясно – это новая суперзвезда.

Затем в его карьере была легендарная "Бока Хуниорс". Клуб в 1981 году заплатил за трансфер Марадоны порядка 3,5 миллиона долларов – огромные по тем временам деньги. А тот отработал их сполна, наколотил 28 голов в 40 матчах. Такого обращения с мячом, понимания игры, гения в принятии решений на поле мир, пожалуй, еще не видел.





Диего Марадона Я – футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно.

Прекрасно сложилась карьера Марадоны в Европе. В 1982 году он начал играть за "Барселону", а в 1984 году – за "Наполи". Мэр Неаполя уже сообщил, что стадион клуба будет переименован в его честь. Затем в карьере Марадоны случится легендарная "рука бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мексике против сборной Великобритании. Тогда же Диего в составе сборной Аргентины стал победителем турнира и завоевал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты.



Спортивный мир воспринял потерю Диего Марадоны как личную трагедию

Вне футбольного поля Марадону сопровождали неприятности. Перепалки с тренерами и журналистами, проблемы с алкоголем и наркотиками, регулярные нарушения режима. Однажды он получил 15-месячную дисквалификацию за употребление кокаина, но после вернулся в футбол и держал уровень.





Диего Марадона Футбол – игра удовольствие и радости, игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс – это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом.

Он заканчивал карьеру игрока в родной Аргентине, там же сделал первые шаги в качестве тренера. Первый серьезный вызов в новом амплуа Марадона получил в 2008 году, когда ему предложили возглавить национальную сборную своей страны. Он мечтал об этом всю жизнь и наконец получил свой шанс.

На чемпионате мира по футболу в 2010 году Аргентина дошла до четвертьфинала, уступив сборной Германии со счетом 0:4 – самое крупное поражение на чемпионатах мира за 36 лет. На этом его история со сборной закончилась, Диего отправили в отставку. Дальнейшая тренерская карьера, в которой были крайне неоднозначные результаты в ближневосточных и аргентинских клубах, дает понять, что Марадона – в первую очередь легендарный футболист, а не тренер.





Диего Марадона Я бы отдал руку, чтобы снова работать со сборной. Или даже свою жизнь. Думаю, что у меня есть шанс вернуться на эту должность.

Марадоны не стало, но своей игрой он запомнится навсегда всем, кто любит футбол. 25 ноября многие пережили утрату большого мастера, который изменил все. Москва 24 выражает соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.