Прощание с лингвистом Зализняком состоится 28 декабря

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Прощание с лингвистом Андреем Зализняком пройдет 28 декабря, рассказала научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Оно состоится в 12:00 в здании президиума РАН, сообщает Агентство "Москва".

Советский и российский лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. О смерти ученого сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков отметил вклад Зализняка в науку. Результаты изучения им Новгорода и берестяных грамот расширили знания о древней истории города. По словам Тучкова, это трагическая потеря. Комментируя случившееся, декан заявил, что вопреки всеобщему убеждению об отсутствии незаменимых людей, он с этим не согласен. Работа Зализняка – это огромный вклад в изучение филологии и русской культуры, подчеркнул Тучков.

Андрей Зализняк – академик Российской академии наук по Отделению литературы и языка, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии России 2007 года. Известен исследованиями в области русского словообразования и акцентологии. Исследователь новгородских берестяных грамот и "Слова о полку Игореве". Автор "Грамматического словаря русского языка", насчитывающего около 100 тысяч слов, и краткого грамматического очерка санскрита. Один из основателей Московской школы компаративистики.