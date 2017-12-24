Прощание с лингвистом Зализняком пройдет в РАН

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Прощание с выдающимся ученым Андреем Зализняком, скорее всего состоится в Российской академии наук, сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

"Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете", – цитирует Тучкова РИА Новости.

Декан также отметил вклад Зализняка в науку. Результаты работы ученого по изучению Новгорода и берестяных грамот расширили знания о древней истории города.

"Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны – действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры", – заявил Тучков.

Ранее сообщалось, что лингвист Андрей Зализняк умер в возрасте 82 лет. Он занимался исследованием новгородских берестяных грамот и "Слова о полку Игореве", доказав его аутентичность. Получил госнаграду за выдающийся вклад в развитие лингвистики, удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова и премии имени Александра Солженицына.