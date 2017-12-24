Прощание с лингвистом Зализняком пройдет в РАН

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Прощание с выдающимся ученым Андреем Зализняком, скорее всего состоится в Российской академии наук, сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.
"Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете", – цитирует Тучкова РИА Новости.
Декан также отметил вклад Зализняка в науку. Результаты работы ученого по изучению Новгорода и берестяных грамот расширили знания о древней истории города.
"Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны – действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры", – заявил Тучков.
Ранее сообщалось, что лингвист Андрей Зализняк умер в возрасте 82 лет. Он занимался исследованием новгородских берестяных грамот и "Слова о полку Игореве", доказав его аутентичность. Получил госнаграду за выдающийся вклад в развитие лингвистики, удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова и премии имени Александра Солженицына.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: