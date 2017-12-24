Умер лингвист Андрей Зализняк

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Советский и российский лингвист Андрей Зализняк скончался в возрасте 82 лет. О смерти ученого сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

"Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене", – написал он.

Андрей Зализняк – академик РАН, доктор филологических наук. Занимался исследованием новгородских берестяных грамот и "Слова о полку Игореве", доказав его аутентичность. Написал много работ по русскому словообразованию и акцентологии.

В 2007 году получил госнаграду за выдающийся вклад в развитие лингвистики. Удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова за открытия в области древнерусского языка. Зализняк также получил премию имени Александра Солженицына.