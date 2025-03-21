Прощание с Бедросом Киркоровым началось на Троекуровском кладбище Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Артиста похоронят на 21-м участке – аллее деятелей искусств.

На церемонии присутствует сын артиста – Филипп Киркоров вместе с детьми, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, народный артист России Григорий Лепс, а также другие представители эстрады.

В настоящее время люди несут цветы к Большому траурному залу.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. По словам представительницы Киркорова-младшего Екатерины Успенской, причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Народный артист РСФСР певец Лев Лещенко рассказал, что Киркоров был прекрасным, дружелюбным и благородным человеком, которого все любили. Соболезнования в связи с его смертью выразили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Затем стал выступать в составе различных коллективов и гастролировал по всему Советскому Союзу. Известен исполнением народных и патриотических песен.

В 1992 году певец стал заслуженным артистом России, в 2012 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.