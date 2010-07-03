Церемония прощания с Юлией Началовой завершилась

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с певицей Юлией Началовой завершилась в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Гроб с телом артистки вынесли под аплодисменты сотен поклонников. Проститься с артисткой пришли ее родные, близкие, коллеги и поклонники.

Проводить исполнительницу в последний путь и поддержать ее родных пришли сотни людей, в начале церемонии образовалась очередь в зал. В ритуальном зале был установлен открытый гроб, окруженный букетами. Рядом сидели близкие певицы, стояли коллеги по шоу-бизнесу. Вдоль стен разместили венки от поклонников.

Артистка умерла 16 марта на 39 году жизни. Врач Началовой Василий Шуров назвал ее гибель "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагического инцидента стала рана на ноге.

Шуров работал с певицей полгода назад, когда Началова лечила подагру. Из-за этого заболевания у нее нарушилась функция почек. При этом врач подчеркнул, что певица не страдала алкогольной или наркотической зависимостью. У нее не было ни диабета, ни волчанки.

Уточнялось, что певицу доставили в реанимацию клиники из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Оказалось, что вставленные импланты не прижились, и это привело к заражению крови. В итоге у Началовой отказали почки. Отец певицы говорил, что причина смерти дочери – абсцесс.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. В пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и выиграла его. Последний клип Началовой – "Я выбираю" – вышел в прошлом году.