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01:56

Врач назвал обстоятельства смерти Началовой

утраты культура

01:56

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Фото: ТАСС/Сергей Петров

Врач Юлии Началовой Василий Шуров рассказал об обстоятельствах смерти певицы.

Медик назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагического инцидента стала рана на ноге.

"Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится", – сказал он.

Врач работал с певицей полгода назад, когда Началова лечила подагру. Из-за этого заболевания у нее нарушилась функция почек.

При этом он подчеркнул, что певица не страдала алкогольной или наркотической зависимостью. "У нее не было ни диабета, ни волчанки", – цитирует Шурова "Комсомольская правда".

По-настоящему Началова страдала только от подагры, резюмировал Шуров. Артистка испытывала сильную боль и даже носила специальную обувь.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта. Она несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина госпитализации не называлась.

Однако было известно, что артистка находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких. Началову похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

Родные, близкие и коллеги Юлии Началовой скорбят о ее смерти

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утраты культура

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