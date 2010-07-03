Представитель Началовой уточнил дату похорон певицы

Певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта. Эту информацию Агентству "Москва" сообщила директор певицы Оксана Мостовлюк.

"Похороны пройдут в четверг на Троекуровском кладбище, до этого там же в большом траурном зале состоится церемония прощания. Информация о времени будет распространена дополнительно", – сказала она.

Ранее отец певицы, продюсер Виктор Началов сообщил, что его дочь могут похоронить на Троекуровском кладбище во вторник или в среду. Также он говорил, что возможной причиной смерти певицы мог стать абсцесс.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта. Она несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина госпитализации не называлась. Однако было известно, что артистка находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.

Певица родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и выиграла его. Последний клип Началовой – "Я выбираю" – вышел в 2018 году.

Родные, коллеги и поклонники творчества Юлии Началовой скорбят о смерти певицы. Певец Митя Фомин рассказал, что замечал Началову в последнее время в угнетенном состоянии, а телеведущий Юрий Николаев, который вел передачу "Утренняя звезда", заявил, что его программу без участия артистки представить невозможно.

