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Кинорежиссера Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

"Принято решение, что местом захоронения Марлена Хуциева станет Троекуровское кладбище", – рассказал собеседник агентства. Ранее около 30 известных российских режиссеров, в том числе Карен Шахназоров, Андрей Кончаловский, Николай Губенко, Глеб Панфилов и Владимир Хотиненко. предлагали похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище.

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни. Он умер в реанимации Боткинской больницы. Церемония прощания с режиссером пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.

За свою долгую творческую карьеру режиссер работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на "Мосфильме". Он снял такие известные картины, как "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Бесконечность".