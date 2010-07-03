Гильдия кинорежиссеров просит Путина помочь с кладбищем для Хуциева

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Кинорежиссера Марлена Хуциева, скончавшегося 19 марта, могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Гильдия кинорежиссеров обратилась с просьбой посодействовать в получении разрешения к президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Письмо, адресованное главе государства, подписали около 30 известных российских режиссеров, в том числе Карен Шахназоров, Андрей Кончаловский, Николай Губенко, Глеб Панфилов и Владимир Хотиненко.

Народный артист СССР Марлен Хуциев ушел из жизни 19 марта в возрасте 93 лет. Он скончался в семь утра в реанимации Боткинской больницы, где находился с 16 марта.

Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после — на киностудии имени Горького и киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Среди его известных режиссерских работ фильмы "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие".

Прощание с режиссером Марленом Хуциевым пройдет в четверг, 21 марта, в Центральном доме кинематографистов.

