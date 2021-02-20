Церемония прощания с актером Андреем Мягковым завершилась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

Проститься с Мягковым пришли сотни человек. У гроба, который был установлен на сцене, разложили траурные венки. Пришедшие несли цветы.

На церемонию пришли заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, театральный режиссер Сергей Женовач, народный артист РФ Евгений Герасимов, народный артист РФ Авангард Леонтьев и многие другие деятели культуры, а также друзья и коллеги Мягкова.

Авангард Леонтьев отметил, что артист был очень компанейским и дружелюбным.

"Замечательно простой, легкий, обаятельный, приветливый, деликатнейший человек. Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал от него никакие неудовольствия, претензии", – подчеркнул Леонтьев.

Игорь Золотовицкий, в свою очередь, сказал, что Мягков был прекрасным педагогом.

"Потрясающий педагог, режиссер, писатель. Такой талантливый и прекрасный человек. Он был лучший, один из лучших, в первых рядах педагогов школы-студии МХАТ", – подчеркнул Золотовицкий.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, а также Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что актер всегда оставался очень скромным человеком, несмотря на огромную популярность. Он подчеркивал, что Мягков любил и очень хорошо знал русскую культуру, а также всегда стремился следовать духовно-нравственным идеалам, которые составляют ее суть.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

